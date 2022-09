Ampelvorhaben Neue Rechtsform: Unternehmen in Verantwortungseigentum wackelt

Die Ampel hat in ihrem Koalitionsvertrag eine moderne Unternehmenskultur versprochen, auch neue Formen wie treuhänderisch geführte Unternehmen. Doch es gibt offene Fragen und Gegenwind.

Berlin Einen neuen Unternehmenstypus zu schaffen ist keine leichte Angelegenheit. So lässt sich der aktuelle Stand zum Verantwortungseigentum zusammenfassen. Das Bundesjustizministerium (BMJ) agiere zögerlich, kritisierte der Vorsitzende der Stiftung Verantwortungseigentum, Armin Steuernagel, am Dienstag auf einer Konferenz in Berlin. „Juristisch gibt es da einen ziemlichen Kopfschmerz.“

Die Stiftung hatte vor zwei Jahren die Debatte über eine neue Rechtsform für treuhänderisch geführte Unternehmen angestoßen, die neben die bekannten Formen wie GmbH, Kommanditgesellschaft oder Aktiengesellschaft treten soll. Damals hatten rund 500 Unternehmerinnen und Unternehmer aus ganz Deutschland den Aufruf unterzeichnet.

Die Idee dahinter: Ein Unternehmen ist kein Spekulationsobjekt. Die Eigentümer haben die volle Gestaltungsmacht, sind aber nur Treuhänder. Einen unbeschränkten persönlichen Zugriff auf das Unternehmensvermögen gibt es nicht. Eine Vererblichkeit und freie Verkäuflichkeit von Stimmrechten ist ausgeschlossen.

So kann die Selbstständigkeit des Unternehmens dauerhaft gewahrt werden. Die Kontrolle bleibt bei Personen, die dem Unternehmen langfristig verbunden sind.

