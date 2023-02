Berufliche Lehre Azubis erhalten erstmals im Schnitt mehr als 1000 Euro Lohn

Auszubildende in Deutschland haben 2022 deutlich mehr verdient – allerdings war die Inflation noch höher. Zudem sind die Unterschiede zwischen den Berufen enorm.

Im Handwerk verdienen die Auszubildenden in Deutschland noch immer unterdurchschnittlich. (Foto: dpa) Bäckerei

Berlin Die tariflichen Ausbildungsvergütungen in Deutschland sind 2022 im Vergleich zum Vorjahr im bundesweiten Durchschnitt um 4,2 Prozent gestiegen. Das meldet das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Das war deutlich mehr als in den beiden Coronajahren 2020 und 2021, als das Plus nur 2,5 Prozent betrug.

Im Durchschnitt erhielten die Lehrlinge in den tarifgebundenen Betrieben über alle Ausbildungsjahre hinweg 1028 Euro brutto im Monat – und damit erstmals mehr als 1000 Euro. Der Unterschied zwischen West- und Ostdeutschland hat sich weiter verringert, die Azubilöhne im Osten sind nur noch 17 Euro niedriger als im Westen.

Aufgrund der hohen Inflation mussten die Auszubildenden – so wie die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – dennoch Reallohnverluste hinnehmen, stellt das BIBB klar. Denn die Preisentwicklung habe vor allem bei Tarifabschlüssen von Anfang 2022 oder früher noch nicht berücksichtigt werden können.

Zum Teil haben die Tarifparteien zwar Sonderzahlungen vereinbart. Die schlagen sich allerdings nicht in den durchschnittlichen tariflichen Ausbildungsvergütungen nieder.