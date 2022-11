Apec-Gipfel „Ein unnötiger Fehler“: Die USA überlassen Xi Jinping die Bühne

US-Präsident Joe Biden verzichtet auf eine Teilnahme am wichtigsten Wirtschaftstreffen des Asien-Pazifik-Raums. Chinas Staatschef will die Gelegenheit für seine Zwecke nutzen.

Die Staatschefs Chinas und der USA auf dem G20-Gipfel auf Bali. (Foto: AP) Xi Jinping, Joe Biden

Bangkok Dem Treffen der größten Wirtschaftsmächte im pazifischen Raum bleibt Joe Biden aus privaten Gründen fern. Statt mit den Staats- und Regierungschefs aus Ländern wie China, Australien, Japan, Südkorea, Indonesien und Kanada über Mittel gegen den globalen Abschwung zu beraten, nimmt sich der US-Präsident für die Hochzeit seiner Enkelin Naomi eine Auszeit.

Beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), der im Anschluss an das G20-Treffen diesen Freitag und Samstag in Bangkok stattfindet, überlässt Biden damit das Scheinwerferlicht seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping.

Es wird erwartet, dass Xi bei dem Treffen versuchen wird, Chinas wirtschaftlichen Einfluss in der Region weiter auszubauen. Xis Teilnahme am Apec-Gipfel unterstreiche, wie wichtig die Volksrepublik die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Region nehme, teilte das Außenministerium in Peking mit. Angesichts global wachsender Instabilität und Unsicherheit will Xi demnach die Zusammenkunft nutzen, um in einer Grundsatzrede Chinas Vorstellungen zur „Förderung des regionalen und globalen Wirtschaftswachstums“ darzulegen.