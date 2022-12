Serie: Branchenausblick Gewinnabschöpfung und Preisbremsen: So geht es 2023 auf dem Energiemarkt weiter

Die Karten in der Branche sind neu verteilt. Ab Januar kommen neue Eingriffe der Politik dazu – und eine unsichere Versorgungslage im folgenden Winter.

Während der eine Energiekonzern durch den Staat gerettet werden musste, erzielte der andere Milliardengewinne. Uniper und RWE

Düsseldorf Kaum eine andere Branche hat im Jahr 2022 so viele Höhen und Tiefen durchgemacht wie die Energiebranche. Während Energieproduzenten Milliarden verdienten, rutschten Gashändler teilweise beinahe in die Pleite. Strom- und Gasversorger konnten ihre Tarife gar nicht so schnell erhöhen, wie die Rohstoffpreise an den Börsen immer weiter nach oben gesprungen sind.

Die Preisrally für Kohle, Öl, Gas und Strom hatte schon im Herbst 2021 begonnen. Als Russland Ende Februar den Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, sprangen die Kurse an den Börsen in bislang ungeahnte Höhen.

Nur wenige Wochen später wurde Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach, der noch Mitte Januar auf dem Handelsblatt Energie-Gipfel die Zuverlässigkeit des langjährigen Lieferpartners Gazprom gelobt hatte, eines Besseren belehrt – und Uniper zum Symbol für die katastrophalen Folgen der großen Energieabhängigkeit von Russland.

Uniper-Sanierung wird Jahre benötigen