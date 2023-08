Sammlerporträt Privatbank Syz: Wo die Geschäftsräume aussehen wie eine Galerie

Eric und Suzanne Syz begannen in den 1980er-Jahren in New York Kunst zu kaufen. Inzwischen ist das Genfer Bankhaus üppig mit Kunst ausgestattet.

Wer die Privatbank in Genf betritt, denkt zunächst er sei in einer Top-Galerie. Die Kunst ist überall im Atrium und in den Besprechungszimmern. Foto: Annik Wetter Sammlung Syz

Genf Eigentlich wollte man doch zur Bank, um mit einem Vermögensberater zu sprechen. Und plötzlich steht man in einer dieser schicken Galerien mitten in einer Ausstellung. Aber die Adresse stimmt. In dem spitzwinkligen Eckhaus in Genf, genau dort, wo der Genfer See wieder zur Rhone wird, befindet sich die Bank Syz AG, eine Privatbank, deren CEO Eric Syz auch Mehrheitsaktionär ist.

Was wie der Showroom eines hochpreisigeren Vertreters der Kunstbranche aussieht, ist tatsächlich das Foyer der erst 1996 gegründeten Bank, die ein Vermögen von immerhin 23,1 Milliarden Franken verwaltet (Stand Ende 2022). Die Skulpturen und Installationen von Isa Genzken, Rob Pruitt oder Richard Artschwager begrüßen Kundinnen und Passanten, die die Neugier in das Gebäude treibt, gleichermaßen.